Per Sant’Alessandro porte aperte a PalaFrizzoni, concerti e spettacolo pirotecnico - Il programma

Con un calendario di eventi sempre più ricco, Bergamo si prepara alla festa di Sant’Alessandro. Tra domenica 25 e lunedì 26 agosto, in calendario anche quelli curati dalla presidenza del Consiglio comunale, dai concerti di campane allo spettacolo pirotecnico.

Gli eventi

Domenica 25 agosto, dalle 15,30 alle 17,45, le campane risuoneranno in tutta la città: inizierà la Torre Civica, seguita dalla Cattedrale di Sant’Alessandro e da molti altri campanili, di Città Alta e Città Bassa. Un’iniziativa promossa congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio comunale, dall’Ufficio di Musica Sacra della Curia Vescovile e dalla Federazione Campanari Bergamaschi, per stimolare l’interesse verso un importante patrimonio storico.

Lunedì 26 agosto, dalle 16 alle 17,30, porte aperte a Palazzo Frizzoni: i cittadini potranno partecipare alle visite guidate, gratuite e senza prenotazione, del professor Giovanni Carullo. Dalle 15 alle 18, invece, un concerto di campane itineranti, sempre in collaborazione con la Federazione Campanari Bergamaschi: alle 15 in piazza Mascheroni, alle 16 all’esterno della basilica di Sant’Alessandro in Colonna e alle 17,30 all’esterno della chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano.

Lo spettacolo pirotecnico

Lunedì 26 agosto, alle 22,30, in piazza Vittorio Veneto andrà in scena uno spettacolo di fontane pirotecniche, che svilupperanno una parete di luce attraverso eleganti giochi luminosi di scintille colorate. Per l’occasione, nella piazza verrà posizionata una pedana «a L» dell’altezza di 2metri da terra che consentirà anche la pubblico più lontano di godere dello spettacolo.

Le modifiche alla viabilità