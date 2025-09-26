Piazza Angelini, da lunedì primo divieto di sosta

Da lunedì mattina 29 settembre - dalle 7,30 per la precisione - e fino alle 17,30 di giovedì 2 ottobre infatti sarà in vigore il divieto di parcheggiare nel piazzale, applicato tuttavia alla sola fila centrale di piazza Angelini. Un provvedimento necessario quello assunto dal Comune, perché mercoledì 1° ottobre gli operai della «Foresti e Aceti Srl» arriveranno nel piazzale di Città Alta «per eseguire una serie di sondaggi finalizzati alla valutazione di future piantumazioni» , come si legge in un’apposita ordinanza deliberata negli scorsi giorni dalla Giunta con la quale venivano stabilite le modifiche alla circolazione per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di scavo campione da parte della ditta di Palosco.

Già da sabato 27 settembre pomeriggio saranno collocati dei cartelli per segnalare lo stop alla sosta. Pian piano si dovrà fare l’abitudine anche all’assenza delle auto nel piazzale

Un cambiamento temporaneo, ma al quale bisognerà comunque abituarsi. Già da sabato 27 settembre pomeriggio saranno collocati dei cartelli per segnalare lo stop alla sosta. Pian piano si dovrà fare l’abitudine anche all’assenza delle auto nel piazzale: da gennaio 2026 è atteso l’avvio del cantiere per la riqualificazione di 500 metri quadrati dell’area, circa la metà dell’intera piazza. Sorgeranno delle «isole» dotate di arredi tra cui panchine e poi un filare di alberi che comprenderà ad esempio esemplari di carpini. Ed è qui che si inseriscono le attività che verranno svolte la prossima settimana, con le quali verranno verificate le condizioni del terreno per provvedere alla piantumazione delle specie.La restante metà della piazza, invece, come già comunicato da Palazzo Frizzoni, resterà libera - accogliendo così la richiesta del Comitato dei residenti - per valorizzare la loggia prospiciente e per mantenere una certa flessibilità degli spazi in previsione di ipotetici eventi come mercatini o appuntamenti sociali e culturali.