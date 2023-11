Piazza Pontida, dopo cent’anni di attività la merceria «Morali» saluta

«Chissà dove andranno a comprare biancheria intima e calzini gli anziani del centro». È la principale preoccupazione di Narcisa Gamba, che dopo decenni di attività, ha deciso di chiudere la merceria «Morali» in piazza Pontida. Sulle vetrine campeggiano gli adesivi che indicano lo «svuota tutto» per liquidazione totale, mentre all’interno del negozio è tutto un brulicare di clienti. Molti ne approfittano per fare acquisti scontati, ma la maggior parte è lì per Narcisa. L’affetto per la titolare è palpabile, come la commozione nel momento in cui si parla della chiusura. In molti si affacciano, salutano con un sorriso, lanciano un «come va?» e poi proseguono per le loro commissioni. La bottega chiuderà il 30 novembre, ma gli scaffali sono già semivuoti, complici le occasioni pubblicizzate da qualche giorno.

«Una scelta meditata nel tempo»

«È una scelta meditata nel tempo, ho avuto coraggio nel prendere questa decisione, ma adesso è inevitabile il magone – spiega commossa Narcisa Gamba –. Ho la mia età (anche se non la dimostra, ndr) e qualche acciacco, di conseguenza non si poteva più andare avanti. Il lavoro peraltro non manca, anche perché negli anni siamo diventati un punto di riferimento per articoli e capi di qualità. Ma il nostro ruolo è stato anche quello di presidio del territorio, molte clienti mi chiedono consigli a tutto tondo, mi parlano della loro famiglia e delle malattie come se fossi il loro medico».

Al bancone c’è la coda di clienti, la commessa fa avanti e indietro, mentre Narcisa è saldamente in cassa, pronta a dare consigli e a indicare dove trovare matasse, gomitoli, calzini, biancheria. C’è chi compra il «fiocco nascita» da personalizzare con il punto croce, altre signore acquistano del filo per rammendare i vestiti, ma la cosa che più importa a tutti è sostenere Narcisa in questo momento delicato.

«Il primo magazzino di Bergamo»