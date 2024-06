Piazza Pontida, Mario Morotti riconfermato Duca - Foto e video

Il corteo si è aperto con il gonfalone del Ducato, seguito da «Bergamo Baghet», insieme alla corona ducale e alle maschere Giopì e Margì. La Fanfara Città dei Mille ha suonato l’inno d’Italia e quello ducale. In rappresentanza dell’amministrazione comunale cittadina, oltre ai candidati sindaco di Bergamo, Elena Carnevali e Andrea Pezzotta, era presente l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla. «Come sempre il Ducato di Piazza Pontida ha la forza di radunare tanta gente – ha commentato Brembilla, che indossando la fascia tricolore ha portato i saluti del sindaco, Giorgio Gori -. Si tratta di un’organizzazione di riferimento per il nostro territorio di tutta la provincia oltre che per la città».

«Ringrazio tutti, dal senato ducale ai preziosissimi volontari che mi supporteranno e sopporteranno – le prime parole di Mario Morotti, Smiciatot, dopo l’investitura -. È giusto ricordare il primo duca, Rodolfo Paris, così come il mio predecessore, Liber Prim. Nei prossimi anni lavoreremo sempre con grande impegno per diffondere la cultura e la tradizione orobiche». Dopo la riconferma il duca ha nominato otto nuovi cavalieri: Marco Brembilla, Giuliana Mazzoleni, Mario Binetti, Paolo Roncalli, Fausta Pesenti Gritti, Ruggero Pizzagalli, Laura Fumagalli e Laura Marchesi. Dal popolo si è levato il grido «Viva il Ducato di Piazza Pontida» e la cerimonia si è conclusa sulle note di «Oh when the saints go marching in».