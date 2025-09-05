Piazza Vecchia si veste di verde: inaugurato il Landscape Festival 2025 - Foto e video

Tema di quest’anno: «New urban ecosystem», un invito a ripensare il rapporto tra città e natura. L’allestimento, poetico e raffinato, porta la firma della garden designer britannica Sarah Price, tra le più apprezzate paesaggiste contemporanee, che anche a Bergamo ha scelto di proporre la sua visione artistica e suggestiva del paesaggio. «Spero che apprezziate questo giardino come se fosse un dipinto vivente con luci e ombre che cambiano nelle giornate e nei diversi momenti» è l’augurio di Sarah Price durante la conferenza stampa di presentazione.