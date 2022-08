Piazzale Oberdan, dallo scavo affiorano i resti delle antiche Muraine di Bergamo

Il sopralluogo della Soprintendenza in piazzale Oberdan ha confermato che il tratto di muro rinvenuto durante gli scavi per il teleriscaldamento apparteneva alle antiche Muraine , la cinta fortificata costruita tra la fine del 1300 e gli inizi del ’400 a difesa dei borghi della città bassa, e abbattuta nel 1901. In mattinata l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo , Marco Brembilla , ha accompagnato i funzionari sul cantiere, in modo da accertare la natura del manufatto. I tecnici hanno chiesto a Palazzo Frizzoni un paio di giorni di tempo, giusto il tempo per concludere le verifiche, alle quali presumibilmente ne seguirà la demolizione, almeno per quanto concerne la parte necessaria a far passare i tubi del teleriscaldamento.