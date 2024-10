Piscine Italcementi, corsi al via: «I lavori in estate»

La società Bergamo Infrastrutture, che per il Comune di Bergamo gestisce il Centro sportivo, tiene a ribadire che «le piscine sono aperte, così come i corsi, in partenza dal 1° ottobre», cioè da oggi. La notizia della ristrutturazione dell’impianto (in campo un raggruppamento di imprese che fa riferimento a Castiglione piscine) ha disorientato i cittadini tanto che qualcuno pensa che l’impianto sia già oggetto di cantiere. I lavori sarebbero dovuti iniziare a dicembre 2024, quindi tra circa tre mesi, ma la nuova sindaca Elena Carnevali, a fine luglio, annunciava il rinvio dell’operazione sulle piscine. Decisione presa dopo un confronto con le società sportive e le famiglie, «per dar loro più tempo per concludere i campionati e facilitare l’organizzazione del trasferimento in altre sedi» spiegava la prima cittadina insieme all’assessore allo Sport Marcella Messina.

Le attività in programma

Con il grande intervento di riqualificazione slittato nell’estate 2025 (operazione da oltre 25 milioni di euro e 2 anni di cantiere) sarà possibile vivere il Centro sportivo ancora per qualche mese: «Con molto piacere e soddisfazione Bergamo Infrastrutture annuncia che, a fronte dell’apertura del Centro Sportivo Italcementi fino al 31 maggio 2025, anche quest’anno vengono organizzati numerosi corsi dal 1° ottobre 2024 al 31 maggio 2025 – afferma il presidente Attilio Baruffi -. Si tratta di un’offerta molto ampia per ogni livello e fascia di età, in quanto i corsi sono rivolti a bimbi, ragazzi e adulti e prevedono sia un primo avvicinamento alle attività sportive natatorie che la vera e propria attività agonistica, senza dimenticare la ginnastica dolce in acqua e in palestra. Ad oggi sono stati programmati corsi di avviamento al nuoto per i più piccoli, come il corso super baby che parte dai 3 mesi di età, per i ragazzi e gli adulti, mentre chi vuole perfezionare la propria tecnica potrà cimentarsi con i corsi avanzati e agonistici. Verranno organizzati anche corsi di pallanuoto, fitness in piscina, acquagym, acquafunk e ginnastica dolce in acqua».