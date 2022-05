Piscine Italcementi, la denuncia: «Docce che perdono». La replica: «Stiamo sistemando»

Le docce che grondano, gli scarichi intasati. Il consigliere comunale (di maggioranza) Simone Paganoni fa le pulci alle piscine Italcementi, con video e foto postate sui social. In particolare, nella seconda puntata del suo reportage sul campo, denuncia: « In molti si chiedono, e me lo chiedo anche io, come sia possibile che, con la crisi idrica in cui siamo (e con il caro bollette che ci colpisce), ci siano le docce della piscina Italcementi che grondano acqua (bollente) da settimane, senza che nessuno intervenga? ». Attilio Baruffi, presidente di Bergamo Infrastrutture (la società di Palafrizzoni che gestisce gli impianti sportivi), accoglie la critica «come segno di attenzione e stimolo».