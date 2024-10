Pista Bmx coperta di erbacce. Il Comune di Bergamo a caccia di un gestore

Un nuovo bando

La pista da Bmx (che ha anche un’area Mtb) di Loreto è stata rimessa a nuovo dalla precedente amministrazione, un intervento di manutenzione straordinaria durante il quale è stato realizzato anche un edificio prefabbricato per ospitare l’ufficio segreteria, gli spogliatoi per gli atleti e i servizi igienici per il pubblico. A conclusione dei lavori, sempre la precedente Giunta aveva dato mandato agli uffici di pubblicare un bando per affidare la gestione dell’impianto sportivo. Nessun operatore si era però fatto avanti, da qui la situazione di apparente abbandono della pista da Bmx, con erba alta a coprire il nuovo percorso: «Abbiamo già dato incarico ai giardinieri di intervenire per ripulire la pista – spiega l’assessore Marcella Messina -. Nel frattempo, nei prossimi 20 giorni, sarà pubblicato il nuovo avviso per assegnarla. Le nuove condizioni che abbiamo previsto per i futuri gestori sono positive, speriamo che questa volta ci sia partecipazione da parte delle società sportive».