Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025

Polemica in altissima quota, Simone Moro contesta Marco Confortola

LA QUERELLE. Nel mirino le conquiste dell’alpinista valtellinese.

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Gasherbrum I
Il Gasherbrum I

I 14 Ottomila di Marco Confortola continuano a far discutere. Le contestazioni sull’effettiva salita ad alcune delle quattordici vette più alte al mondo da parte dell’alpinista originario di Valfurva (che dopo una spedizione sul K2 nel 2008 ha subìto l’amputazione delle dita dei piedi) sono state riattizzate martedì da un’intervista rilasciata dal bergamasco Simone Moro allo «Scarpone», il portale del Cai. Che arriva dopo l’annuncio della salita del Gasherbrum I, raggiunta, secondo quanto riportato da Confortola sul proprio sito internet personale, il 20 luglio scorso.

I dubbi sulle imprese di Confortola

Simone Moro
Simone Moro

I dubbi sulle imprese di Confortola erano stati espressi già alcuni giorni fa da Moro ma anche da altri alpinisti. Tra le cime contestate, la salita all’Annapurna nel 2007, sulla base di una testimonianza di Silvio Mondinelli, compagno di spedizione, secondo cui Confortola si sarebbe fermato solo sulla cresta, a mezz’ora dalla vetta. Ma anche il Nanga Parbat, nel 2023, che Confortola in un post sui suoi social avrebbe dapprima detto di non aver raggiunto, e ancora il Kangchenjunga, sul quale Moro ha già citato il suo coinvolgimento personale, dato che nel 2022 aveva portato lui stesso Confortola in elicottero, oltre alla testimonianza di uno sherpa.

La difesa dell’alpinista valtellinese

L’alpinista di Valfurva l’8 agosto ha rilasciato un’intervista, sempre allo «Scarpone» invitando

Marco Confortola
Marco Confortola

a non fare polemica sulle sue imprese e contestando le parole di Mondinelli e dello sherpa, secondo il principio «la mia parola contro la sua», e presentando come prove i certificati dei Club alpini locali (prova che manca per il Kangchenjunga). Ma Moro contesta sia l’attendibilità dei certificati, sia la veridicità di alcune fotografie di vetta, attraverso l’analisi delle immagini pubblicate dallo stesso Confortola e anche attraverso le prove fornite da altri alpinisti o sherpa, compagni nelle spedizioni dell’alpinista valtellinese.

Dietro la battaglia di Moro, la precisazione che «non è un trattamento contro Confortola, ma a favore della verità e degli obblighi e doveri di un alpinista». Nessuna nuova replica, fino a martedì sera, da parte di Confortola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Valfurva
sport
alpinismo
Ambiente
Risorse naturali
Montagne
Simone Moro
Silvio Mondinelli
Francesco Ferrari
Aldo Moro