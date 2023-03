Polo della salute, a Bergamo l’ex Matteo Rota cambia volto

«È un progetto a cui teniamo molto: significa realizzare un nuovo modello di sanità al centro della città. In un luogo, peraltro, che conserva, ed è un punto su cui abbiamo sempre tenuto la posizione, la sua destinazione a servizio sanitario. La fase di progettazione è al termine, entro l’estate partiranno le gare d’appalto, contiamo in autunno di partire con i lavori». E in un anno di cantiere, sottolinea Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIIII, l’ex «Matteo Rota» cambierà volto. Il primo passo sarà appunto quello di aprire la Casa di Comunità nel padiglione «Daina», il primo che si incontra dopo l’ingresso.