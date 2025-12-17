Ponte sull’Adda a Calusco, la Regione avvia un tavolo sullo studio del traffico

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha sottolineato come «l’istituzione del tavolo tecnico risponda a una precisa richiesta presentata da Regione in fase di dibattito pubblico, poi recepita da Rfi nella documentazione conclusiva. L’obiettivo è analizzare il livello di funzionalità della rete stradale a seguito della realizzazione del nuovo ponte e individuare i nodi critici. Gli interventi necessari per risolvere le criticità e garantire la sostenibilità trasportistica del nuovo intervento di attraversamento potranno, dunque, diventare parte integrante del progetto complessivo del futuro ponte».

«Confronto positivo con Rfi e Province di Bergamo e Lecco»

«Il primo confronto – ha proseguito Terzi – è stato positivo. Tutti i componenti sono allineati sulla redazione di uno studio di traffico di area vasta che consideri l’ambito territoriale definito in termini viabilistici dall’asse della SS470 ad est, della A4 a sud e della SS36 ad ovest. È importante valutare la domanda di traffico attualmente inespressa che sarà attratta dal nuovo ponte, porre attenzione all’accessibilità stradale al nuovo attraversamento sull’Adda e alle ripercussioni trasportistiche sulla viabilità locale, valutando le ricadute sugli attraversamenti dei centri abitati e l’adeguatezza delle connessioni tra le strade di rango provinciale».