Pontesecco, cantiere al fotofinish. Brembilla: «Per martedì sarà tutto pronto»

Sarà una sfida contro il tempo, ma l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla assicura che «anche la seconda rotatoria sarà pronta per martedì prossimo. Sarò presente per verificare di persona come andranno le cose al nodo Pontesecco». Entrambe le rotatorie saranno dunque in funzione, anche se attualmente il secondo rondò, sul versante di Ponteranica, si presenta allo stato embrionale. Ma come annunciato, per il prossimo 12 settembre, il nuovo assetto viabilistico sarà pronto. Data cruciale, che coincide con l’inizio delle scuole e il consueto ritorno del traffico per chi fa staffetta tra la città e la valle Brembana. Già in questi giorni, il cantiere è pesato sulla viabilità. Con la città ormai tornata alla sua routine dopo la pausa agostana si sono registrate code e rallentamenti, senza contare i disagi per le attività commerciali che si affacciano sul cantiere.