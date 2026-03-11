Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Marzo 2026

Porta Sud, depositato il piano urbanistico: al via la valutazione ambientale

LA NOVITÀ. Parte ufficialmente l’iter per il progetto di Porta Sud, uno dei principali interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano di governo del territorio. La Giunta comunale ha approvato l’avvio della Valutazione ambientale strategica (Vas) dopo il deposito della proposta di Programma integrato di intervento.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un rendering del 2022 del progetto di Porta Sud
Un rendering del 2022 del progetto di Porta Sud

BERGAMO

Il progetto riguarda l’area ferroviaria attorno alla stazione e punta a creare un grande hub del trasporto pubblico integrato con treni, tram T2, autobus e collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio.

Porta Sud, progetto strategico per la rigenerazione urbana

L’ambito di Porta Sud interessa l’area ferroviaria e le zone vicine alla stazione ferroviaria di Bergamo. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo hub trasportistico di livello nazionale e internazionale, integrando il sistema ferroviario, il tram – inclusa la futura linea T2 Bergamo-Villa d’Almè – il sistema E-BRT, il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e i collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio.

Elemento centrale dell’intervento sarà la nuova stazione del Trasporto pubblico locale (Tpl), prevista accanto alla stazione ferroviaria e destinata a sostituire l’attuale stazione delle autolinee. L’obiettivo è creare un sistema di interscambio più efficiente per la mobilità cittadina e regionale.

Stazione bergamo e porta sud (scalo merci)
Stazione bergamo e porta sud (scalo merci)
(Foto di Alex Persico Fotografia)

Il piano presentato dalla società Vitali

La proposta di Programma integrato di intervento è stata presentata lo scorso febbraio da Vitali S.p.A. Società Benefit, che opera su incarico di FS Sistemi Urbani, proprietaria di parte delle aree ferroviarie interessate dal progetto.

Le aree su cui sorgerà la nuova stazione Tpl sono oggi in parte di FS Sistemi Urbani e in parte di Rete Ferroviaria Italiana e passeranno nella disponibilità del Comune attraverso una permuta con le attuali pensiline delle autolinee.

Avviate le verifiche ambientali

Con l’avvio della procedura amministrativa partiranno ora le verifiche ambientali previste dalla normativa: Vas, Via e Vinca. Nel processo saranno coinvolti diversi enti, tra cui Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Arpa, Ats, Parco dei Colli, Soprintendenza ed Enac.

Nei prossimi mesi è previsto anche un percorso di partecipazione con i quartieri interessati, già coinvolti durante l’elaborazione del nuovo Pgt.

«Il deposito di questo piano urbanistico è il risultato di un lavoro lungo e complesso – commenta l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini –. Ora si apre una fase altrettanto importante di confronto con gli enti istituzionali e con i quartieri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Orio al Serio
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Ingegneria
Ambiente
Politica ambientale
Francesco Valesini
regione lombardia
provincia di bergamo
Arpa
Ats