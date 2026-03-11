Porta Sud, depositato il piano urbanistico: al via la valutazione ambientale

Il progetto riguarda l’area ferroviaria attorno alla stazione e punta a creare un grande hub del trasporto pubblico integrato con treni, tram T2, autobus e collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio.

Porta Sud, progetto strategico per la rigenerazione urbana

L’ambito di Porta Sud interessa l’area ferroviaria e le zone vicine alla stazione ferroviaria di Bergamo. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo hub trasportistico di livello nazionale e internazionale, integrando il sistema ferroviario, il tram – inclusa la futura linea T2 Bergamo-Villa d’Almè – il sistema E-BRT, il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e i collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio.

Elemento centrale dell’intervento sarà la nuova stazione del Trasporto pubblico locale (Tpl), prevista accanto alla stazione ferroviaria e destinata a sostituire l’attuale stazione delle autolinee. L’obiettivo è creare un sistema di interscambio più efficiente per la mobilità cittadina e regionale.

Stazione bergamo e porta sud (scalo merci)

(Foto di Alex Persico Fotografia)

Il piano presentato dalla società Vitali

La proposta di Programma integrato di intervento è stata presentata lo scorso febbraio da Vitali S.p.A. Società Benefit, che opera su incarico di FS Sistemi Urbani, proprietaria di parte delle aree ferroviarie interessate dal progetto.

Le aree su cui sorgerà la nuova stazione Tpl sono oggi in parte di FS Sistemi Urbani e in parte di Rete Ferroviaria Italiana e passeranno nella disponibilità del Comune attraverso una permuta con le attuali pensiline delle autolinee.

Avviate le verifiche ambientali

Con l’avvio della procedura amministrativa partiranno ora le verifiche ambientali previste dalla normativa: Vas, Via e Vinca. Nel processo saranno coinvolti diversi enti, tra cui Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Arpa, Ats, Parco dei Colli, Soprintendenza ed Enac.

Nei prossimi mesi è previsto anche un percorso di partecipazione con i quartieri interessati, già coinvolti durante l’elaborazione del nuovo Pgt.