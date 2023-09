Posta, in soffitta le vecchie cassette: «Arriva la loro versione «smart»

«È vero che la gente spedisce meno ma nell’anno della Capitale della Cultura ci sono tanti turisti che comprano cartoline come ricordo e non avere cassette in centro città è un bel disservizio», lamenta un commerciante di via Tiraboschi, il cui negozio è vicino a una delle cassette da poco disabilitate. Nel frattempo Poste Italiane è in campo per l’introduzione, in tutta Italia, di cassette intelligenti di nuova generazione, dotate di sensori.