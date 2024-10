Poste Italiane, anche nella Bergamasca arriva «Etichetta la casetta»

Questo per rendere il servizio più efficiente, sensibilizzando i cittadini sull’importanza della presenza dei nominativi per il regolare esito di recapito. Con particolare interesse per i comuni con meno di 5mila abitanti. Si invitano poi i cittadini a comunicare l’indirizzo aggiornato a tutti i propri mittenti abituali, in particolare i fornitori di utenze. Contestualmente, Poste Italiane ha avviato un percorso di collaborazione con le istituzioni locali per intervenire sulla toponomastica, soprattutto nei territori periferici, per rendere ancor più efficace il servizio.