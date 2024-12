Potature straordinaria tra il rondò delle Valli e via Martinella, possibili disagi

È in corso e proseguirà fino alla fine di febbraio 2025 la manutenzione straordinaria delle alberature in 39 aree della città . L’intervento prevede la potatura mirata di 792 alberi , eseguita da operatori altamente qualificati, tra cui potatori specializzati Etw (European Tree Worker) e arboricoltori certificati, esperti nell’applicazione di tecniche avanzate di arboricoltura.

L’obiettivo principale è rispettare la fisiologia degli alberi , garantendone salute e stabilità per il futuro. Gli interventi riguarderanno la rimozione del secco per garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture, il miglioramento della struttura degli alberi e la prevenzione di potenziali situazioni di rischio.

La tipologia e i costi del progetto

Tra il 27 dicembre 2024 e il 4 gennaio 2025 verranno effettuati i lavori di potatura di 138 alberi in via Cesare Correnti lungo la SP35 , nel tratto compreso tra il Rondò delle Valli e via Martinella.

Intervento nelle feste per una zona delicata per il traffico

«Abbiamo scelto di intervenire in questa zona, particolarmente delicata sotto il profilo viabilistico, durante le vacanze natalizie per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Un sentito ringraziamento va ai nostri agronomi e ai tecnici impegnati, anche in questi giorni di festa, nella tutela del patrimonio arboreo della città» ha dichiarato l’assessora al Verde pubblico, Oriana Ruzzini.