Prenotazioni per gli assistiti senza medico, aumentano le farmacie aderenti: sono 229

Cresce il numero le farmacie che hanno aderito al progetto «Cad diffusa», che consente agli assistiti senza medico di assistenza primaria assegnato di poter prenotare un appuntamento per visite non urgenti, ricette e certificati in farmacia. Dalle 207 che hanno aderito inizialmente, infatti, secondo quanto comunicato ieri da Ats, in pochi giorni sono diventate 229, evidenziando un trend in costante aumento ( qui l’elenco ) . E anche i professionisti aderenti al progetto sono aumentanti: in una settimana sono passati da 78 a 120. «Grazie al prezioso supporto della categoria e dei medici di assistenza primaria aderenti all’iniziativa – spiegano da Ats –, è stato possibile avviare la seconda fase del progetto. Ats Bergamo sta compiendo i passi necessari per valutare un riconoscimento economico per le farmacie aderenti a fronte delle prestazioni erogate, attraverso uno specifico protocollo da sottoscrivere con Federfarma».