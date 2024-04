Primo Maggio, la Messa del Vescovo. «Il lavoro costruisce il bene Comune»

Il Primo Maggio il Vescovo Francesco Beschi, come da tradizione, sarà tra i lavoratori: celebrerà la Messa alle 16 nell’azienda «Gruppo alimentare Ambrosini» di Brusaporto. La festività cade alla vigilia di una tornata elettorale importante. Alla luce di questa vicinanza temporale, il messaggio dei Vescovi per la Festa di San Giuseppe lavoratore - dal titolo «Il lavoro per la partecipazione e la democrazia» - diventa ancora più pregnante, per rilanciare il lavoro come strumento di partecipazione alla costruzione del bene comune.