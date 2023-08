Prof multata in Città Alta per aver fatto da guida agli amici, archiviata la sanzione

La vicenda della professoressa Rosita Corbetta ha fatto il giro di tutta Italia, ma ora è arrivato il lieto fine, con la Provincia di Bergamo che ha archiviato il verbale proprio in queste ore. A marzo la docente d’arte in pensione stava illustrando le bellezze del coro di Santa Maria Maggiore in Città Alta, ma non possedeva un idoneo titolo abilitante, e perciò era stata multata per esercizio abusivo della professione. E così, su segnalazione di una delle guide autorizzate della città, gli agenti della polizia locale di Bergamo avevano sanzionato Corbetta, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo, mentre teneva una lezione a cielo aperto a una ventina di soci dell’associazione lecchese. «Ricevuta la multa da 1.333,33 euro, abbiamo deciso di non pagarla e fare ricorso, confidando nel buon senso, anche perché la nostra associazione di promozione sociale senza scopo di lucro non può sostenere una sanzione del genere - ha spiegato Samuele Baio, presidente dell’Università per tutte le età di Casatenovo e parte della comitiva -. Agli agenti della polizia locale abbiamo spiegato che si trattava di una lezione privata, a titolo gratuito, fatta da una volontaria ad un gruppo di amici. Mai ci saremmo immaginati di venire sanzionati».