Prorogati i tagli alle accise. I gestori: «Ma i consumi scendono, l’erogato è in calo del 10%»

Buone notizie per automobilisti e vacanzieri. Non solo il prezzo di benzina e gasolio è in (leggero) calo, ma il governo ha approvato l’ennesima proroga del provvedimento che taglia le accise sui carburanti. Lo «sconto» di 30,5 centesimi per ogni litro di benzina e e di gasolio erogati, a cui si aggiungono 8,5 centesimi di sforbiciata sul gpl, sarebbe infatti scaduto il prossimo 21 agosto. Grazie ai 900 milioni di euro messi sul tavolo dal decreto «Aiuti bis», i cittadini potranno continuare ad usufruire di una boccata d’ossigeno fino al 20 settembre prossimo. Si salvano di conseguenza i rientri dalle ferie agostane e l’inizio delle scuole, dopodiché bisognerà capire cosa succederà in autunno con il nuovo esecutivo che nascerà dalle elezioni politiche in programma il 25 settembre. Certo è che, se da un lato il provvedimento governativo rende meno oneroso il pieno alla pompa, dall’altro si tratta di meno introiti che finiscono nelle casse dello Stato.