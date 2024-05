Prove di stabilità sul cedro: via Statuto riaprirà lunedì sera

Sopralluogo dei tecnici giovedì mattina (30 maggio) in via Statuto, dove lunedì mattina un grosso cedro si era abbattuto sulla strada: sono state eseguite le prove di stabilità sull’albero gemello , si dovrà quindi decidere se sarà sufficiente alleggerirgli la chioma o se dovrà essere abbattuto.

La strada resterà in parte chiusa almeno fino alle 19 di lunedì sera, come è stato previsto da un’apposita ordinanza comunale, proprio per evitare eventuali rischi derivanti dal secondo albero e ieri oggetto degli accertamenti dei tecnici. Fino alle 19 di lunedì sera l’ordinanza prevede la chiusura di via dello Statuto nel tratto compreso tra via Milano e via Alborghetti, dove è disposto il «divieto di transito pedonale e veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli compresi i mezzi del trasporto pubblico locale, eccetto i mezzi autorizzati ed i residenti del tratto interessato alla chiusura».