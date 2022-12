Provincia, il boom dell’orientamento: in tre anni da 700 a 6.500 iscritti

Conoscere per scegliere. Perché quale scuola frequentare al termine delle medie è una scelta che incide profondamente sul futuro dei ragazzi, chiamati a decidere oggi, forse ancora troppo piccoli per farlo, ma con strumenti nuovi rispetto al passato che possono accompagnarli in questo difficile percorso, aiutandoli a riflettere su inclinazioni e attitudini, ma anche dando loro la possibilità di gettare uno sguardo concreto sul mondo del lavoro e sulle varie professioni possibili e indicando, in fase conclusiva, anche il percorso scolastico migliore per esercitare un mestiere piuttosto che un altro. Accanto a tutti loro, i ragazzi di terza media, c’è la Provincia di Bergamo che, in fatto di orientamento scolastico, non lesina risorse e mette in campo quante più azioni possibile. A partire dalla distribuzione de « L’Atlante delle Scelte», la guida di Via Tasso che raccoglie indicazioni su tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e sbarcata sulla rete circa cinque anni fa, arricchita da un percorso formativo curato in collaborazione con Edoomark , l’impresa sociale del gruppo Sesaab che si occupa di didattica e formazione esperienziale. Un manuale dedicato agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.