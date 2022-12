Provincia, scelti i benemeriti 2022: ecco chi sono. Il 19 dicembre la cerimonia

C’è Luigi Santus, che con la sua generosità e passione ha reso possibile la nascita del Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene di Gromo. C’è la «sentinella dei boschi» Raoul Chiesa, fondatore nel 1974 a Bruntino della prima squadra antincendio boschivo Ana in Italia. E c’è il tenente colonnello Giorgio Deligios, comandante del gruppo dei carabinieri forestali di Bergamo, di cui si evidenzia «l’azione fondamentale nella tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque». Sono solo alcuni dei 19 tra cittadini e gruppi che verranno insigniti delle benemerenze provinciali «Renato Stilliti», istituite in Via Tasso in nome dell’indimenticato dirigente del settore Viabilità. La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 19 dicembre in Provincia, ma nei giorni scorsi il presidente Pasquale Gandolfi ha firmato il decreto con l’elenco definitivo dei premiati, scelti tra le tante segnalazioni arrivate da cittadini, Comuni, consiglieri provinciali, associazioni.