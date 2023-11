Psicologo a scuola, in aumento i casi di «disagio interiore»: il report dell’Ats

Disturbi d’ansia, problemi familiari, aggressività o rabbia. A volte situazioni ancora più gravi, dall’autolesionismo ai disturbi alimentari o alle dipendenze. Tra i banchi di scuola si fa largo un disagio che richiede aiuto, ed è proprio lì, accanto a quei ragazzi, che s’imbastisce un lavoro di prevenzione per intercettare precocemente i bisogni. Sono numeri importanti, anche a Bergamo. Nello scorso anno scolastico, la rete delle «Scuole che promuovono salute» e che hanno attivato il «servizio di sportello di ascolto psicologico» – 28 Istituti superiori in tutta la provincia, dove hanno lavorato 16 psicologi – ha dato supporto a 1.059 studenti, pari a circa il 4% della popolazione studentesca di quegli istituti, per un totale di 3.086 colloqui (circa tre sedute in media per ciascun ragazzo che si è rivolto allo sportello).

Dall’ansia all’autolesionismo

La struttura Prevenzione delle dipendenze dell’Ats di Bergamo ha messo in fila i dati in un ampio report, tracciando un filo comune. Le ragazze hanno rappresentato il 66,86% degli studenti incontrati dagli psicologi; la fascia di maggior accesso è quella dei 15-16 anni; quasi uno su quattro (il 23,1%) è di origine straniera. Di questo migliaio abbondante di studenti che nell’ultimo anno è stato ascoltato dagli psicologi, il 20,59% lo ha fatto sulla spinta di un «disagio interiore» (trend in aumento: erano il 18,2% nel 2018-19, il 14,2% nel 2020-21 e il 20,4% nel 2021-22), un altro 17,85% per via di «problemi scolastici» (altra voce in crescita rispetto al 13,8% dell’anno precedente); altre casistiche ricorrenti sono quelle legate ai problemi in famiglia (14,92%), all’ansia (14,92%) e alle relazioni con i coetanei (9,63%). Più in generale, il 40,1% delle problematiche portate allo sportello è legato a «un disagio riferibile alla sfera emotiva». Ma, rileva il report dell’Ats, «appare significativo come il 4,16% delle richieste di aiuto sia relativo a problematiche di particolare maggiore gravità (disturbi alimentari, agiti autolesionistici, maltrattamento/abuso, abuso e dipendenza, comprese dipendenze comportamentali)», seppur in lieve diminuzione (era al 5,2% lo scorso anno).

Maschi e femmine

La fotografia degli esperti restituisce differenze profonde tra i maschi e le femmine che hanno bussato allo sportello: le ragazze segnalano maggiormente disturbi d’ansia, con un’incidenza quasi doppia rispetto ai ragazzi (il 17,66%, contro il 9,4% dei maschi), e una forbice evidente si coglie anche per i problemi familiari (16,95% tra le ragazze, 10,83% tra i ragazzi), mentre sono solo le ragazze ad aver segnalato disturbi del comportamento alimentare. Viceversa, tra i maschi intercettati dagli psicologi è molto più ricorrente una motivazione legata ai problemi scolastici (27,64%, contro il 12,99% delle femmine) o al controllo di rabbia e aggressività (4,27%, contro lo 0,42% delle ragazze). Rispetto al passato, diminuisce lievemente il peso dei disturbi d’ansia (ma comunque «molto più presenti rispetto al periodo pre-pandemia») e cresce quello dei problemi di rendimento scolastico.

I fattori: età e nazionalità

Altra prospettiva, quella dell’età: i temi legati al rendimento scolastico sono più ricorrenti tra chi è ai primi anni delle superiori (è la motivazione dell’accesso allo sportello per il 26,59% dei 14enni, con una crescita rispetto al 19% dello scorso anno), così come i problemi di relazione (per l’11,51% dei 14enni presi in carico). «Questi due dati – evidenzia l’analisi dell’Ats – se da un lato riflettono le difficoltà insite nel passaggio dal primo al secondo grado, dall’altro potrebbero segnalare la necessità di porre ancora maggiore attenzione all’accoglienza e all’integrazione degli studenti dei primi anni». Più sale l’età e più si fa largo un disagio interiore, la problematica che ha spinto al colloquio il 32,28% degli studenti maggiorenni.

Incide anche il contesto familiare: «Gli studenti con origine familiare differente da quella italiana – annota il report – portano in modo molto maggiore problemi familiari e problemi sociali», quali l’integrazione culturale, l’emarginazione, l’asocialità, la difficoltà nell’interazione sociale. Soprattutto, la forbice è meritevole d’attenzione per gli «agìti autolesivi»: mentre questo problema è evidenziato solo dallo 0,61% degli studenti italiani, l’incidenza sale al 4,08% tra quelli di origine straniera.

Le difficoltà degli adulti

Ma non ci sono solo gli adolescenti, tra gli utenti del servizio: nell’ultimo anno scolastico lo sportello ha intercettato anche 554 adulti, dagli insegnanti ai genitori, «coinvolti per accesso spontaneo o per ingaggio da parte dello psicologo»: motivazioni principali la difficoltà di relazione con i figli (26,96% dei casi) o la segnalazione di studenti con situazioni critiche (31,37% dei casi).

«Psicologo a scuola, no ai tabù»

Nelle conclusioni dello studio emerge la traiettoria su cui lavorare: la direzione è quella di «affrontare le sfide legate al benessere degli studenti richiedendo un approccio sistemico, che coinvolga tutti gli attori chiave nel sistema educativo e sanitario. La collaborazione e la consapevolezza delle sfide sono fondamentali per creare un ambiente scolastico in cui gli studenti possano prosperare dal punto di vista accademico ed emotivo», scrive l’Ats.