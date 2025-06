Quadriportico del Sentierone, nuove regole per l’uso degli spazi esterni

Al momento al Quadriportico ancora ci sono tavoli e sedie, utilizzati da «Balzer» (ufficialmente per l’insegna «Globe», che ha la stessa gestione dello storico bar e pasticceria, non è stata presentata una cessazione dell’attività). Palafrizzoni però, in vista di una riapertura del locale con una diversa gestione, mette le cose in chiaro, in una delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi. Si cerca di evitare «fraintendimenti», qualcosa già sperimentato, per questioni di altra natura, nell’aprile del 2023, quando, prima dell’inaugurazione del locale nell’ex Diurno, l’operatore già utilizzava parte del Quadriportico. Una mattina la Polizia locale era intervenuta perimetrando l’intera area, perché per il dehors, spiegava all’epoca Palafrizzoni, non era stato seguito l’iter corretto. Un «misunderstanding» poi risolto, tanto che la concessione per il dehors scadrà nel 2029.