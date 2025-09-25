Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Quale futuro aspetta i giovani? Partecipa al nostro sondaggio

L’ANALISI. Dopo le interviste fuori dalle scuole superiori, un sondaggio online. Se sei un giovane dai 14 ai 19 partecipa anche tu, rispondi alle domande e mandaci le tue riflessioni. .

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ascoltiamo i ragazzi: come vedono il futuro, in cosa credono, cosa li spaventa. In un contesto che sembra spesso dimenticarsi di loro o che se ne ricorda solo per giudicarli, abbiamo pensato di ribaltare una volta tanto la prospettiva e provare ad ascoltare cos’hanno i ragazzi da dirci.

Per questo motivo L’Eco di Bergamo ha realizzato questa inchiesta dal titolo «Il futuro che vogliamo» dedicata proprio ai ragazzi, creando anche uno spazio online dedicato ai giovani bergamaschi (ma non solo) dai 14 ai 19 anni.

Qui i giovani potranno rispondere a domande con risposte chiuse. Al centro questi quattro quesiti importanti: come vedi il futuro? Di che cosa hai più paura? In che cosa speri di più? Hai una certezza su cui fai affidamento?

Le ragazze e i ragazzi possono rispondere direttamente online alle domande. Su Instagram un carosello social spiegherà il progetto e le storie online nei prossimi giorni reindirizzeranno al dossier sulla pagina web del sito del nostro giornale che resterà in vista sulla homepage del sito, sempre recuperabile con il titolo «Il futuro che vogliamo».

Mandate le vostre riflessioni

Il tema sarà approfondito e forniremo nei prossimi giorni le risposte dei ragazzi. Con un invito: chi vorrà potrà anche mandare riflessioni e approfondimenti personali sui temi trattati nell’inchiesta che leggete in queste pagine e online: è possibile scrivere a [email protected]. L’invito è di raccontare il proprio vissuto: è possibile firmarsi anche solo con il nome di battesimo.

Ecco il sondaggio

