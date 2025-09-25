Quale futuro aspetta i giovani? Partecipa al nostro sondaggio

Qui i giovani potranno rispondere a domande con risposte chiuse . Al centro questi quattro quesiti importanti: come vedi il futuro? Di che cosa hai più paura? In che cosa speri di più? Hai una certezza su cui fai affidamento?

Mandate le vostre riflessioni

Il tema sarà approfondito e forniremo nei prossimi giorni le risposte dei ragazzi. Con un invito: chi vorrà potrà anche mandare riflessioni e approfondimenti personali sui temi trattati nell’inchiesta che leggete in queste pagine e online: è possibile scrivere a [email protected]. L’invito è di raccontare il proprio vissuto: è possibile firmarsi anche solo con il nome di battesimo.