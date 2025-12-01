Qualità della vita, Bergamo perde lo scettro e scende al 5° posto. Trento al top

Bergamo perde il primato nella classifica 2025 della qualità della vita delle province italiane stilata come ogni anno dal Sole 24 Ore. Tra le 107 province italiane analizzate, l’indagine ha preso in considerazione 90 indicatori statistici forniti da fonti certificate che misurano il benessere del territorio italiano.

Due conferme per il settore «Affari e lavoro»: Milano è prima e le province del Centro-Nord che fanno capo alle città più grandi si esprimono al meglio, con Bologna terza, Roma settima, Firenze nona e Torino decima. In questo settore Bergamo ha una nota di merito: ha il tasso di disoccupazione giovanile più basso a livello nazionale: la nostra città è prima con il 3,4% e Vibo Valentia finisce ultima con una quota che supera il 50 per cento.

E poi: Brescia è la città più sostenibile, sul podio anche Treviso e Bergamo che conferma la sua terza posizione rispetto a un anno fa. Nella sezione Cultura e tempo libero, invece, è 34esima ma quarta nell’indice di sportività.Scende il parametro sicurezza, dove la nostra città non va oltre il 24esimo posto.

Top ten nel nord Italia

Nella top ten trionfa il Nord con Bologna quarta e Milano ottava, ma anche con province di piccola taglia come Bergamo (quinta, vincitrice nel 2024), Treviso (sesta, con il record di posizioni risalite: +18), Verona (settima ), Padova (nona, che ritorna tra le prime 10 dopo 30 anni di assenza) e Parma (decima ).

In generale risalgono le grandi città metropolitane: solo due su 14, Bari e Catania, calano di posizione rispetto all’indagine dell’anno scorso, Roma guadagna 13 posizioni rispetto all’edizione 2024 arrivando 46/a. Genova sale di 11 gradini arrivando al 43° posto, Torino sale di una posizione (57ª).Firenze è stabile al 36/o posto. La competitività di questi territori sul piano degli affari e del lavoro, ma anche l’attrattività su quello degli studi e dell’offerta culturale, contribuiscono dunque a mitigare la presenza di disuguaglianze accentuate che rende queste aree più esposte alla polarizzazione interna.