Cronaca / Bergamo Città Venerdì 06 Marzo 2026

Quartiere Finardi, nei giorni delle partite cambia la ztl

STADIO. Cambiano gli orari della ztl del Quartiere Finardi di Bergamo in occasione delle partite: attiva 3 ore prima dell’inizio dell’incontro. Al via da sabato 7 marzo per Atalanta-Udinese.

Redazione Web
Redazione Web
la Ztl del quartiere Finardi
la Ztl del quartiere Finardi

Bergamo

In occasione della partita Atalanta–Udinese, in programma sabato 7 marzo alle ore 18 allo Stadio New Balance Arena, entrano in vigore i nuovi orari di attivazione della Ztl del quartiere Finardi, che saranno applicati solo nelle giornate di partita allo stadio cittadino.

La zona a traffico limitato sarà attiva 3 ore prima dell’inizio dell’incontro e fino all’orario di inizio della gara. Il provvedimento, approvato dalla giunta comunale lo scorso febbraio, modifica gli orari di attivazione e le modalità di accesso alla Ztl del quartiere Finardi nelle giornate di partita con «l’obiettivo di migliorare la gestione della mobilità nell’area attorno allo stadio, situato in un contesto densamente urbanizzato e particolarmente interessato, durante gli eventi sportivi, da rilevanti flussi di traffico» spiega il Comune di Bergamo.

Negli ultimi anni, anche su segnalazione dei residenti e del Consorzio Quartiere Finardi, è infatti emersa la tendenza di molti tifosi a raggiungere la zona con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri, generando situazioni di congestione e criticità per la circolazione e per la sicurezza di pedoni e residenti.

I nuovi orari

I nuovi orari saranno applicati nel mese di marzo anche in occasione delle seguenti partite: martedì 10 marzo per Atalanta–Bayern Monaco (ore 21); domenica 22 marzo per Atalanta–Verona (ore 15); giovedì 26 marzo per Italia–Irlanda del Nord (ore 20.45). Restano confermate le deroghe già previste per i veicoli in possesso di specifico contrassegno o autorizzazione e per i veicoli dotati di contrassegno Ztl del quartiere Finardi.

