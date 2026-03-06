Quartiere Finardi, nei giorni delle partite cambia la ztl

La zona a traffico limitato sarà attiva 3 ore prima dell’inizio dell’incontro e fino all’orario di inizio della gara. Il provvedimento, approvato dalla giunta comunale lo scorso febbraio, modifica gli orari di attivazione e le modalità di accesso alla Ztl del quartiere Finardi nelle giornate di partita con «l’obiettivo di migliorare la gestione della mobilità nell’area attorno allo stadio, situato in un contesto densamente urbanizzato e particolarmente interessato, durante gli eventi sportivi, da rilevanti flussi di traffico» spiega il Comune di Bergamo.

Negli ultimi anni, anche su segnalazione dei residenti e del Consorzio Quartiere Finardi, è infatti emersa la tendenza di molti tifosi a raggiungere la zona con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri, generando situazioni di congestione e criticità per la circolazione e per la sicurezza di pedoni e residenti.