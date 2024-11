Quasi dimezzati gli ambulanti al mercato del lunedì in via Spino a Bergamo

«Neanche il tempo di traslocare ed è arrivato il Covid, questo mercato è partito male e sta andando sempre peggio». Allarga le braccia il titolare di uno dei banchi di via Spino. È uno dei tanti lunedì nel fu mercato della Malpensata, da gennaio 2020 portato al di là di via Autostrada, nel polo produttivo di via Spino. Tra le vie interne che dividono i capannoni spuntano le transenne, i paracarri posizionati per ragioni di sicurezza, i cartelli «mercato rionale» per indirizzare i fruitori. I posti auto sono risicati, quasi introvabili. Il problema della sosta pare uno tra i più sentiti, principale causa a cui gli operatori imputano le difficoltà in via Spino.

La precedente amministrazione aveva previsto un parcheggio multipiano sopra il mercato di via Spino (che diventerebbe quindi coperto), ma il progetto era in fase embroniale e gli ambulanti chiedono risposte immediate

L’«atmosfera» è certamente diversa da quella che il lunedì mattina anima il Sentierone, dove, tra le aiuole fiorite le signore del «centro» comprano maglioncini in cachemire in vista del freddo. Qui, i 30 ambulanti che all’epoca dello smembramento del mercato della Malpensata hanno accettato la sfida (spostandosi prima in piazzale Alpini e più tardi nel centro piacentiniano), agli occhi dei colleghi di via Spino «hanno vinto la lotteria». Perché anche l’habitat in cui si insedia un mercato può fare la differenza. Accessibilità compresa. Non a caso la precedente amministrazione aveva previsto un parcheggio multipiano sopra il mercato di via Spino (che diventerebbe quindi coperto). Ma il progetto era in fase embroniale e gli ambulanti chiedono risposte immediate: «Abbiamo chiesto un incontro con il Comune per cercare di rispondere alle sollecitazioni degli operatori – spiega Cesare Rossi, vicepresidente Confesercenti Bergamo –. Come associazione conosciamo molto bene la zona di via Spino, dato che i nostri uffici sono molto vicini (in via Galli, ndr). Le difficoltà ci sono, non esiste però la bacchetta magica. Con l’amministrazione comunale è stato avviato un dialogo costruttivo e credo che questo sia un piccolo passo nella giusta direzione».