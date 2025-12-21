Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025

Quasi tutto pronto per Natale, pienone in centro per gli ultimi regali - Foto e video

LA DOMENICA DI FESTA. Tutti a caccia di regali nell’ultima domenica prima di Natale. Quando mancano ormai tre giorni lavorativi al 25 dicembre, ben cerchiato sul calendario, sono ancora molti i pensieri da comprare per amici e familiari.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Pienone in centro
Pienone in centro
(Foto di Bedolis)

La giornata di sole, accompagnata da temperature non troppo fredde, ha attirato tantissima gente nel capoluogo. Già dalla mattinata del 21 dicembre il centro piacentiniano appariva stracolmo di passanti che ne hanno approfittato per immergersi nell’atmosfera delle feste, sbirciando le vetrine dei negozi. Il traffico si è ulteriormente intensificato dal primo pomeriggio con centinaia di auto che da viale Papa Giovanni si stanno dirigendo verso i parcheggi multipiano, destinati a registrare anche oggi il sold out.

A spasso in centro
A spasso in centro
(Foto di Bedolis)
Mercatini e ruota panoramica
Mercatini e ruota panoramica
(Foto di Bedolis)

La domenica sta insomma trascorrendo nel più classico clima natalizio tra shopping, ruota panoramica, giostre, mercatini, incontro con Babbo Natale nella casa allestita in piazza Vittorio Veneto, visita alla capanna de L’Eco di Bergamo e passeggiate in compagnia.

Leggi anche
Il centro di Bergamo
Il centro di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Oltre al Sentierone, tra le mete preferite c’è naturalmente anche Città Alta, con bus e funicolare letteralmente presi d’assalto, dove i ristoranti hanno accolto bergamaschi e turisti per un pranzo che i più temerari hanno consumato all’aria aperta.

