Quasi tutto pronto per Natale, pienone in centro per gli ultimi regali - Foto e video

La giornata di sole, accompagnata da temperature non troppo fredde, ha attirato tantissima gente nel capoluogo. Già dalla mattinata del 21 dicembre il centro piacentiniano appariva stracolmo di passanti che ne hanno approfittato per immergersi nell’atmosfera delle feste, sbirciando le vetrine dei negozi. Il traffico si è ulteriormente intensificato dal primo pomeriggio con centinaia di auto che da viale Papa Giovanni si stanno dirigendo verso i parcheggi multipiano, destinati a registrare anche oggi il sold out.