Quattro bergamaschi nella top 50 dell’alta ristorazione nel mondo

Bergamo si distingue per l’alta ristorazione nel mondo, occupando quattro posizioni tra le prime 50 della speciale classifica ufficializzata al «Gran galà della cucina italiana» tenutosi al teatro «San Babila» di Milano il 13 dicembre. Al primo posto troviamo «Da Vittorio» a Shanghai e al quarto posto il «Carpaccio» di Parigi, entrambi sotto la gestione Cerea. Il ristorante parigino, che si trova nell’albergo «Le Royal Monceau», si aggiudica inoltre il premio «Pranzo dell’anno 2023». Per la famiglia Cerea è l’ennesimo riconoscimento in ambito culinario, premiata anche per la «Dimora» di Brusaporto.