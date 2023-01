Quattro giorni di dolcezza in centro. Sul Sentierone torna la «Festa del cioccolato»

La «Festa del cioccolato» torna sul Sentierone a Bergamo da giovedì 26 a domenica 29 gennaio . L’appuntamento organizzato da Promozioni Confesercenti ospita quest’anno i migliori maestri cioccolatieri italiani e non solo, con pasticceri in arrivo dal Belgio e dall’Ungheria . Per la sua decima edizione , gli organizzatori, consapevoli dell’anno speciale appena iniziato, in collaborazione con Confartigianato Imprese Bergamo , Capab , Consorzio Artigiani Pasticceri di Bergamo e l’omonimo Consorzio di Brescia hanno ideato il dolce dedicato a Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.