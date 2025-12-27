Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025

Il questore sul caso dei maranza in città: «L’indifferenza non aiuta, segnalateci i casi». I dati di fine anno della polizia

IL REPORT. Un quadro di sintesi sull’attività svolta nel corso dell’anno, in attesa della chiusura definitiva a dicembre.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La presentazione dei dati del 2024 in Questura a Bergamo
La presentazione dei dati del 2024 in Questura a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La Questura di Bergamo ha predisposto il consuntivo 2025, riferito al periodo dal 1° gennaio al 30 novembre, con l’obiettivo di fare il punto sulle principali attività portate avanti nel territorio provinciale. Tema caldo di cui ha parlato a lungo il questore Andrea Valentino è la questione della sicurezza e il problema dei maranza sul territorio bergamasco: «Si tratta di un fenomeno che ha la nostra attenzione - ha detto -, ma non bastano i pattugliamenti e i controlli: è importante il lavoro e la collaborazione dei cittadini. Non va bene girarsi dall’altra aprte quand si nota qualcosa, è importante intervenire subito». E il questore cita la testimonianza della mamma del ragazzino aggredito a Milano: «Era scalzo e senza abiti e nessuno lo ha aiutato, in pieno centro di Milano. Questo colpisce. Noi non chiediamo gesti eroici, ma una telefonata che ci permette di arrivare dove serve aiuto». E sottolinea: «L’indifferenza non aiuta, è importante che il cittadino faccia la sua parte».

I numeri

Il questore Andrea Valentino
Il questore Andrea Valentino
(Foto di Bedolis)

Sono stati 126 gli arrestati nel periodo preso in considerazione, 2.702 i denunciati in stato di libertà, 5 minori arrestati mentre 31 i minori denunciati in stato di libertà. Identificate 46.455, la questura ha controllato 11.959 veicoli e ne ha sequestrati 18; 237 le contravvenzioni al Codice della strada, 101 gli ammonimenti per stalking.

Numero sempre elevato quello del rilascio passaporti: 41.065. Nell’ambito delle attività di controllo, le sanzioni amministrative comminate sono state per 35.174 euro. tema immigrazioni: 399 le espulsioni, 72 le persone accompagnate alla frontiera, 39 quelle eseguite in maniera volontaria; 46.364 sono i permessi di soggiorno consegnati.

Attività di prevenzione e controllo

Costante l’attività di controllo da parte della questura di Bergamo: 777 i controllo per gli arresti domiciliari, 492 perquisizioni, 98 i daspo effettuati.

Tema droga e armi: la polizia ha sequestrato 899 grammi di cocaina, quasi 28 chili di hashish; 9 fucili, 4 pistole, 24 munizioni varie e 55 arme da taglio.

L’attività della polizia stradale

In campo 2.834 pattuglie, sono quasi 38mila le sanzioni elevate, 22 gli arresti e 414 i denunciati; 367 le auto sequestrate. Rilevai 983 incidenti di cui 25 mortali e 411 con feriti.

La polizia di frontiera

Alti i numeri legati all’attività della polizia di frontiera con 168 persone arrestate e 294 denunciate. Intenso il lavoro allo scalo di Orio al Serio: quasi 1 milione e 500 persone straniere identificate, 585 gli stranieri respinti alla dogana. Sono stati 219 i casi di documenti falsi alla frontiera.

La polizia scientifica e ferroviaria

Tra i numeri elencati in questura colpiscono i 15.516 foto segnalamenti, 153 i sopralluoghi, 299 gli interventi per ordine pubblico. Sempre molto attenzionata la zona della stazione e le relative attività: identificati dalla polizia ferroviaria 58.245 persone di cui 19.131 straniere. La vigilanza e il pattugliamento nelle stazioni bergamasche sono un intervento costante così come cresce il servizio a bordo dei treni. Arrestate 4 persone, 145 i denunciati con 76 sanzioni.

La zona calda dei Cappuccini

«Siamo consapevoli del problema e della presenza di numerosi senzatetto - ha detto il questore -. Ci sono dei tavoli tecnici a riguardo. È stato però importante ridimensionare il fenomeno nella zona della stazione delle autolinee: è più facile per le forze dell’ordine controllare piccoli gruppi e questo evita che i malviventi e il mondo dello spaccio e della piccola criminalità avvii operazioni di reclutamento di persona più fragili e in condizioni di povertà e bisogno». I pattugliamenti quindi ci sono nelle zone più sensibili, come per esempio nell’area di via Paglia: «Pattugliamenti che hanno dato gli effetti sperati, come ci hanno confermato anche i residenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Forze Ordine
Processo
Politica
governo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Questura di Bergamo