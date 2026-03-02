Questura di Bergamo, Marco Cadeddu nuovo capo di Gabinetto

Nato a Cagliari il 12 agosto 1976, Cadeddu è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Cagliari e ha conseguito un Master di II livello in Scienze della Sicurezza all’Università “La Sapienza” di Roma. Entrato in Polizia nel 2003, ha maturato un articolato percorso professionale in diversi ambiti operativi e dirigenziali.