Questura di Bergamo, Marco Cadeddu nuovo capo di Gabinetto
LA NOMINA. Il vice questore, già dirigente della Squadra Mobile, assume l’incarico dal 2 marzo.
Cambio al vertice della Questura di Bergamo. Da lunedì 2 marzo 2026, il vice questore della Polizia di Stato Marco Cadeddu è il nuovo capo di Gabinetto.
Nato a Cagliari il 12 agosto 1976, Cadeddu è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Cagliari e ha conseguito un Master di II livello in Scienze della Sicurezza all’Università “La Sapienza” di Roma. Entrato in Polizia nel 2003, ha maturato un articolato percorso professionale in diversi ambiti operativi e dirigenziali.
Dopo l’esperienza alla Digos della Questura di Milano, nel 2012 ha assunto la direzione della Squadra Mobile di Lecco, coordinando indagini complesse in materia di traffico di stupefacenti, reati contro la Pubblica Amministrazione e criminalità informatica.
Nel 2018 è stato chiamato a dirigere la Digos di Bergamo, occupandosi in particolare di ordine pubblico, contrasto al terrorismo e gestione della sicurezza in occasione degli impegni nazionali ed europei dell’Atalanta BC.
Nel 2021 ha assunto la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio e, dal 2023, è stato dirigente della Squadra Mobile di Bergamo. In questo ruolo ha coordinato operazioni di rilievo contro il traffico di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio, l’immigrazione clandestina e le violenze di genere. Tra gli interventi più significativi, la rapida individuazione del responsabile dell’omicidio avvenuto nel centro cittadino nel gennaio 2025.
