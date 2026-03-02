Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 02 Marzo 2026

Questura di Bergamo, Marco Cadeddu nuovo capo di Gabinetto

LA NOMINA. Il vice questore, già dirigente della Squadra Mobile, assume l’incarico dal 2 marzo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Marco Cadeddu, nominato nuovo capo di Gabinetto della questura di Bergamo
Marco Cadeddu, nominato nuovo capo di Gabinetto della questura di Bergamo

Bergamo

Cambio al vertice della Questura di Bergamo. Da lunedì 2 marzo 2026, il vice questore della Polizia di Stato Marco Cadeddu è il nuovo capo di Gabinetto.

Nato a Cagliari il 12 agosto 1976, Cadeddu è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Cagliari e ha conseguito un Master di II livello in Scienze della Sicurezza all’Università “La Sapienza” di Roma. Entrato in Polizia nel 2003, ha maturato un articolato percorso professionale in diversi ambiti operativi e dirigenziali.

Dopo l’esperienza alla Digos della Questura di Milano, nel 2012 ha assunto la direzione della Squadra Mobile di Lecco, coordinando indagini complesse in materia di traffico di stupefacenti, reati contro la Pubblica Amministrazione e criminalità informatica.

Nel 2018 è stato chiamato a dirigere la Digos di Bergamo, occupandosi in particolare di ordine pubblico, contrasto al terrorismo e gestione della sicurezza in occasione degli impegni nazionali ed europei dell’Atalanta BC.

Nel 2021 ha assunto la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio e, dal 2023, è stato dirigente della Squadra Mobile di Bergamo. In questo ruolo ha coordinato operazioni di rilievo contro il traffico di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio, l’immigrazione clandestina e le violenze di genere. Tra gli interventi più significativi, la rapida individuazione del responsabile dell’omicidio avvenuto nel centro cittadino nel gennaio 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cagliari
Lecco
Milano
Roma
Treviglio
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Politica
governo
Scienza, Tecnologia
Scienze informatiche
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Terrorismo
Marco Cadeddu
Questura di Bergamo
Polizia di Stato
Atalanta BC