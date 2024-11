Ragazza in bicicletta investita a Verdello, ricoverata in prognosi riservata

Una ragazza di 23 anni è ricoverata in prognosi riservata alla clinica Gavazzeni di Bergamo, dopo che intorno alle 8 di giovedì 14 novembre è stata urtata da un’auto mentre percorreva in bicicletta via Repubblica, a Verdello. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, con la polizia stradale di Treviglio per i rilievi.