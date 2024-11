Ciclista investita da un mezzo pesante a Canonica D’Adda: è grave - Video

È in gravissime condizioni la ciclista investita da un mezzo pesante: si tratta di una donna di 50 anni che è stata travolta in via Lodi a Canonica d’Adda, mercoledì 13 novembre verso le 13. Per soccorrerla si è alzato in volo anche l’elicottero da Bergamo, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate e un’auto medica.