Cronaca / Bergamo Città
Domenica 30 Novembre 2025

Ragazzi On the Road apre la porta del Mediterraneo: accordo a Malta

LA NOVITA’. Siglato il protocollo con MTF e la Malta Police Force per esportare il format educativo italiano sull’isola.

Un momento di un intervento delle forze dell’ordine con Ragazzi On the Road
Un momento di un intervento delle forze dell’ordine con Ragazzi On the Road

On the Road apre la porta del Mediterraneo. Nel quadro del Mediterranean Tourism Forum, è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra Ragazzi On The Road APS, la Mediterranean Tourism Foundation (Mtf) e la Malta Police Force (Mpf, Forza di Polizia unitaria della Repubblica di Malta), con l’obiettivo di esportare a partire dai prossimi mesi sull’isola il format educativo italiano e, proprio da Malta - porta naturale del Mediterraneo - avviare il percorso che potrà estendere progressivamente «On the Road» all’area mediterranea.

Per l’Associazione Ragazzi On the Road erano presenti Alessandro Invernici, fondatore e Vice Presidente, e Luca Zanchi, Direttore Operativo, che hanno portato i saluti del presidente Egidio Provenzi. Per la Mediterranean Tourism Foundation il Presidente Tony Zahra e il Segretario Generale Andrew Agius Muscat (nonché fondatore del Mediterranean Tourism Forum), per la Malta Police Force il vertice nazionale, Commissario Angelo Gafà.

L’intesa rappresenta, nell’anno del diciottesimo dell’associazione, un riconoscimento significativo per la crescita di Ragazzi On the Road: la prima internazionalizzazione del format in un Paese dell’Unione Europea, grazie all’interesse concreto mostrato dalla Polizia Nazionale maltese verso un modello educativo fondato sulla prevenzione “sul campo” e presentato durante la 10ª edizione del Forum, che ha visto l’intervento anche della Presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono e la serata di gala con il grande spettacolo della Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro bergamasco Bruno Santori.

Il format educativo «Ragazzi On The Road» sbarca a Malta, la firma dell’accordo
Il format educativo «Ragazzi On The Road» sbarca a Malta, la firma dell’accordo

Un format unico a livello internazionale

A livello internazionale, Ragazzi On the Road è riconosciuto come un format unico nel suo genere: non esistono, in Europa, programmi educativi che permettano ai giovani di affiancare Forze di Polizia, soccorritori e operatori del 112 in attività reali e operative.

Una metodologia efficace che agisce sulla consapevolezza dei più giovani, costruita attraverso 18 anni di esperienza continuativa, oggi considerata una best practice nel campo della prevenzione, della sicurezza e dell’educazione civica.

L’incontro con Algeria e Marocco

Durante la missione maltese, la direzione dell’Associazione Ragazzi On the Road ha incontrato le delegazioni ufficiali algerina e marocchina. Il confronto ha confermato l’interesse, da parte di diverse aree del Mediterraneo, nei confronti dell’iniziativa. Un ulteriore segnale del ruolo e valore del Mediterraneo - promosso da Mtf - come spazio naturale per nuove collaborazioni e scambi culturali.

L’inizio di un nuovo percorso nel Mediterraneo

Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente di Ragazzi On The Road ha dichiarato: «Ringraziamo MF e la Malta Police Force per la fiducia riposta nel nostro lavoro che apre un nuovo scenario mediterraneo. La missione di On the Road è la tutela della vita, attraverso prevenzione e legalità vissuta sul campo, da ragazze e ragazzi over 16, accanto alle istituzioni. È il fondamento del nostro impegno. Avviare questo nuovo percorso proprio a Malta, porta naturale del Mediterraneo e sede di una delle Forze di Polizia più antiche d’Europa, significa poter dare ai ragazzi un’esperienza internazionale di valore: trasformare un’esperienza italiana in un contributo condiviso, capace di rafforzare il dialogo tra Paesi e di promuovere la cultura della prevenzione, nell’ambito del turismo sicuro, come bene comune nel Mediterraneo».

Luca Zanchi, direttore operativo di Ragazzi On The Road e tra i relatori del panel “«No Crime, No Nuisance: Safe Tourism Destinations» ha aggiunto: «Il protocollo d’intesa con la Malta Police Force ci permette di sviluppare un lavoro condiviso in un contesto internazionale che vive ogni giorno sfide legate al turismo, alla mobilità e alla sicurezza. Malta ha riconosciuto il valore del nostro approccio educativo e della sua applicazione pratica. Nei prossimi mesi definiremo, insieme alle autorità dell’isola, un programma strutturato che offrirà ai giovani un’esperienza concreta sul campo, rafforzando collaborazione e dialogo nel Mediterraneo».

