«Ragazzi On the Road», parte la nuova edizione autunnale

È stata inaugurata all’Auditorium Olmi di Bergamo la nuova edizione autunnale di «On the Road», il progetto di educazione alla sicurezza e alla legalità che dal 10 al 16 novembre coinvolgerà circa 40 giovani over 16 provenienti da tutta la provincia.

All’avvio ufficiale erano presenti il consigliere provinciale Matteo Macoli e il comandante della Polizia Provinciale Matteo Copia, insieme ai rappresentanti dell’associazione Ragazzi On the Road APS – il presidente Egidio Provenzi, il fondatore Alessandro Invernici e la consigliera Maria Antonia Foieni – e ai referenti di numerosi Comuni e corpi di sicurezza. Macoli ha sottolineato l’importanza di progetti «senza filtri e sul campo» per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale e la legalità, mentre Copia ha invitato i ragazzi a diventare «parte attiva della vita istituzionale».

Giovani protagonisti tra sicurezza e legalità

Durante la settimana, i partecipanti affiancheranno Forze dell’Ordine, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, City Angels e operatori sanitari. Le esperienze pratiche toccheranno anche la Soreu di Bergamo, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e le principali associazioni di soccorso del territorio. Obiettivo: far comprendere ai ragazzi cosa significa operare nella prevenzione, nella sicurezza e nella gestione delle emergenze, costruendo un legame diretto con le istituzioni.

I Comuni e i nuovi progetti

All’edizione autunnale partecipano i Comuni di Azzano San Paolo, Bonate Sotto, Corna Imagna, Levate, Madone, Mapello, Medolago, Morengo, Mozzo, Orio al Serio, Palazzago, Pedrengo, Treviglio e San Pellegrino Terme.

Sono ancora disponibili alcuni posti per i residenti, con iscrizioni sul sito www.ragazziontheroad.it

Il progetto, sostenuto da Provincia di Bergamo, si arricchisce di nuove collaborazioni: il percorso «Mobilità Sicura» con università e terzo settore; «BIM On the Road», rivolto ai giovani delle valli bergamasche; e «Incidenti. E poi?», realizzato con Fondazione Credito Bergamasco e Asst Papa Giovanni XXIII, per sensibilizzare sui traumi da sinistri stradali.

Diciotto anni di impegno per la sicurezza