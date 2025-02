Rapina una donna a Bergamo ma perde il telefonino: arrestato

Una donna è stata rapinata del portafogli martedì sera 11 agosto in via Sant’Antonino. L’autore della rapina durante la fuga ha perso il telefonino e i carabinieri intervenuti dopo che la vittima aveva lanciato l’allarme, hanno potuto identificarlo e arrestarlo quasi nell’immediatezza. L’uomo è stato portato in carcere.

Tutto è accaduto all’orario di cena. La donna, una quarantenne, ha prelevato denaro in un bancomat della zona di piazza Pontida e poi si è avviata verso casa. Il malvivente l’ha notata e l’ha seguita. Giunta in via San’Antonino, nei pressi dell’abitazione, la quarantenne è stata aggredita dal rapinatore, che non era armato.