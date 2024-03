Rapinano uno studente per la felpa: arrestato un giovane

Il fatto è accaduto martedì 19 marzo . L’orario è quello in cui tanti studenti escono da scuola, riversandosi nell’area delle pensiline dove passano i bus per tornare a casa . Tra loro c’era anche la vittima, che indossava la felpa poi presa dai due giovani. Questi ultimi hanno avvicinato lo studente, lo hanno strattonato e sono riusciti a sfilargli di dosso l’indumento di marca. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e sono intervenuti gli agenti della polizia. I poliziotti – grazie alla descrizione dei due rapinatori – hanno prontamente individuato e fermato uno di loro, un ventenne cittadino italiano di origine straniera.

Davanti agli agenti, il giovane ha ammesso il fatto, mentre la felpa Nike era stata nascosta sempre nella zona della stazione dei pullman. Nonostante la giovane età, a carico del ventenne risultano già tre precedenti di polizia, sempre per rapina. Su disposizione della Procura, il giovane è stato quindi portato in carcere, dove si trova in attesa del processo.