Rapinato di bici e telefono e malmenato: 4 arrestati in piazzale Alpini a Bergamo

È stato avvicinato da un giovane mentre si trovava in piazzale Alpini nel cuore della notte: un ragazzo di 25 anni, residente in città, è stato rapinato e malmenato dallo sconosciuto e da tre suoi amici, che sono stati arrestati. Il giovane è stato costretto a consegnare il suo telefono cellulare e la bicicletta con la quale aveva raggiunto il piazzale. L’episodio attorno alle 2,30 di sabato notte: il gruppetto di aggressori gli ha anche portato via il berretto prima di allontanarsi.