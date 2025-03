«Rasgamènt», al rogo l’indifferenza. Oggi la Sfilata di Mezza Quaresima, tutte le info - Foto e video

La serata di spettacolo del Ducato di Piazza Pontida, alla vigilia della Sfilata di Mezza Quaresima, è iniziata con la musica dei «Funk degli Orsi + Joo», gruppo di giovani musicisti bergamaschi animato dalla voce coinvolgente di Giulia Spallino.

Le giovani generazioni sono state al centro anche con la premiazione del concorso dei «Bozzetti della Vecchia»: sul palco in piazza Matteotti sono saliti i ragazzi, o meglio le ragazze, dell’Istituto d’arte Fantoni, che hanno presentato e spiegato al pubblico i loro disegni della vecchia sul tema del rasgamento di quest’anno, ovvero l’indifferenza.

Le premiazioni del concorso dei «Bozzetti della Vecchia»

(Foto di Bedolis) Ma la serata ha visto anche un’altra premiazione, l’elezione della «Ègia pio’ Ègia» per il corcorso di Miss Oriocenter. A vincere Donatella Personeni di San Paolo D’Argon, una delle maschere di Franz Cancelli.

L’elezione della «Ègia pio’ Ègia»

(Foto di Bedolis) La vincitrice

(Foto di Bedolis)

E infine, il momento più atteso: il processo alla vecchia e lo spettacolare rogo dell’anziana, condannata per essere colpevole di indifferenza, la piaga della società scelta come tema del rasgamento di quest’anno.

Il processo alla vecchia

(Foto di Bedolis)

La «Parata della gioia» a Bergamo

Allegria e colori per le strade di Città Bassa già dal pomeriggio, con la «Parata della Gioia», l’evento di avvio della Festa di Mezza Quaresima con il corteo dei gruppi folcloristici iscritti alla manifestazione.

La Parata attraversa piazza Vittorio Veneto

(Foto di Bedolis) La Parata in via Tasso

(Foto di Bedolis)

Dalle formazioni della comunità boliviana al collettivo dei «Brighella» di Comun Nuovo, e ancora l’associazione «Vecchia Loano», gli «Arlecchino» di Bergamo, il Gruppo Storico e la «Compagnia del Re Gnocco» di Mapello: sono decine i personaggi che hanno attraversato il centro Piacentiniano questo pomeriggio, sabato 29 marzo, da piazza Santo Spirito fino a piazza Matteotti.

Uno dei gruppi sul palco

(Foto di Bedolis) In tanti a Palazzo Frizzoni per lo spettacolo dei gruppi folkloristici

(Foto di Bedolis)

La sfilata folk, con in testa il Duca «Smiciatöt» Mario Morotti e le maschere del Giopì e la Margì, si è diretta sotto Palazzo Frizzoni dove i gruppi si sono esibiti con le loro musiche e danze popolari sul palco allestito di fronte al Comune. Una grande festa tra fisarmoniche, chitarre e sonagli, abiti tradizionali e celebrativi dell’identità popolare e contadina bergamasca.

Domenica la sfilata

La Mezza Quaresima si concluderà, come sempre, domenica, con la grande sfilata. Carri, bande e figuranti si ritroveranno dalle 10 nell’area della stazione per dare inizio allo spettacolo alle 15 con l’avvio del corteo lungo viale Papa Giovanni XXIII. Percorso che quest’anno, a causa dei lavori di rifacimento di via Broseta, subirà una leggera modifica: una volta giunti in piazza Pontida i carri proseguiranno in largo Cinque Vie per poi prendere via Moroni, via Palma il Vecchio e concludere il giro in via San Lazzaro. Lo spettacolo terminerà alle 18 in piazza Matteotti con la premiazione dei carri e dei gruppi vincitori alla presenza delle istituzioni cittadine.

Il percorso della sfilata

Le modifiche alla viabilità

Domenica tutto il giorno e fino alle 19 (o a fine manifestazione): strade chiuse e parcheggi interdetti in piazzale Marconi, l’intera area, via Bono, via Bonomelli, viale Papa Giovanni XXIII, nel parcheggio antistante L’Eco di Bergamo, in via Paleocapa, via Giorgio Paglia, in largo Medaglie Oro, in via Tiraboschi; in largo Porta Nuova, in via Stoppani (dal civico 7 al civico 7/a e al civico 4/e per consentire la svolta dei mezzi pubblici da Via Camozzi a Via Stoppani); in via Crispi su lato adiacente al parco, in piazza Matteotti compreso viale antistante Palazzo Uffici, in via XX Settembre, in largo Rezzara, in piazza Pontida. Qui si stabilisce il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e il restringimento della carreggiata a vista.

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i bus sostitutivi in via Carnovali nel tratto compreso tra il civico 88 e il civico 100. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i taxi alla rotonda dei Mille in corrispondenza del civico 4.

Domenica dalle 7 e fino alla fine della manifestazione

In via Bonomelli divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della stazione compatibilmente con lo svolgimento della sfilata.

In via Simoncini in corrispondenza dell’intersezione con via Quarenghi direzione obbligatoria “a destra” verso il piazzale della Malpensata, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della stazione, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata in via Quarenghi in corrispondenza dell’intersezione con Via Simoncini

Direzione obbligatoria «diritto» verso il piazzale della Malpensata, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del servizio della stazione, compatibilmente con lo svolgimento della sfilata in via San Giovanni Bosco nel tratto compreso tra via Gavazzeni e la via Simoncini.

Divieto di transito verso via Bonomelli, esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza e dei fruitori del parcheggio “ex Gasometro”.

Domenica dalle 11 alle 19 (e comunque sino a cessato bisogno)

Divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento della carreggiata a vista in via Zambonate nel tratto compreso tra largo Cinque Vie e via Quarenghi, in via San Lazzaro nel tratto compreso tra via Palma il Vecchio e il civico 3 di via Manzù; in via Moroni nel tratto compreso tra largo Cinque Vie e via Previtali sul lato dei civici pari.

Domenica dalle 13.30 e sino a cessato bisogno

Su tutte le strade laterali che adducono al percorso dei carri allegorici sia in ingresso che sia in uscita dalla città strada a fondo chiuso, istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista consentito solo ai residenti, frontisti, mezzi di soccorso, polizia, taxi e veicoli al servizio delle persone con disabilità.

In Piazzale Marconi, in Viale Papa Giovanni XXIII, in via Paleocapa, in via Giorgio Paglia; in largo Medaglie d’Oro, in via Tiraboschi, in Largo Porta Nuova e in piazza Matteotti; in via XX Settembre; in largo Rezzara, in Piazza Pontida divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione

In via Camozzi in corrispondenza dell’intersezione con Via Madonna della Neve direzione obbligatoria “a sinistra” per i veicoli provenienti da via Frizzoni, ad eccezione dei residenti, dei carri allegorici, dei veicoli al servizio della manifestazione e mezzi del trasporto pubblico; in via Madonna della Neve in corrispondenza dell’intersezione con Via Camozzi direzione obbligatoria “a destra” in direzione di via Frizzoni, ad eccezione dei residenti, dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione; in via Camozzi nel tratto compreso tra via Galliccioli e largo Porta Nuova divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Galliccioli per i veicoli provenienti da via Frizzoni; in via Taramelli in corrispondenza dell’intersezione con via Mai direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Foro Boario. In via Mai dall’intersezione con Via Taramelli e sino all’intersezione con Via Foro Boario istituzione del doppio senso di circolazione in direzione di via Foro Boario in via Pascoli in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli direzione obbligatoria “a destra” in direzione di via Camozzi; in via San Francesco d’Assisi in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Camozzi; in via Gallicciolli in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli direzione obbligatoria “a sinistra” in direzione di via Camozzi;in via Novelli strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con Via Papa Giovanni XXIII in via Paglia; divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei residenti, dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione in via Ghislanzoni.

Prevista la strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con via Tiraboschi in via Gugliemo d’Alzano; strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con via Giorgio Paglia in via Nastro Azzurro; istituzione di strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con via Giorgio Paglia, istituzione del senso unico alternato a vista con obbligo di uscita su via Scotti in largo Medaglie d’Oro;

Previsto il divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli in via Zambonate in corrispondenza dell’intersezione con Via Quarenghi; direzione obbligatoria a sinistra verso via Quarenghi; in viale Roma nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e Via Petrarca divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli in via Adamello in corrispondenza dell’intersezione con via Roma.

Strada a fondo chiuso istituzione del senso unico alternato a vista con obbligo di uscita su Largo Belotti in via Monte Sabotino; istituzione del senso unico alternato a vista con obbligo di uscita su largo Belotti in largo Belotti in corrispondenza dell’intersezione con via Torquato Tasso; direzione obbligatoria a sinistra verso via Tasso in piazza Matteotti dal lato del Teatro Donizetti; divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli in piazza Matteotti compreso il viale antistante Palazzo Uffici, divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione in via Crispi.

Divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei residenti e frontisti istituzione del senso unico alternato a vista con obbligo di entrata ed uscita su rotonda dei Mille; strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con piazza Matteotti in via Borfuro nel tratto compreso tra via Piccinini e Piazza Matteotti, istituzione del senso unico alternato a vista con obbligo di entrata ed uscita da via Piccinini; strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con piazza Matteotti in via San Bernardino in corrispondenza dell’intersezione con via Greppi; obbligo di svolta a destra in direzione di via Don Luigi Palazzolo.

Residenti e controlli ai varchi

Ai residenti all’interno del perimetro chiuso al traffico sarà consentito raggiungere le rispettive abitazioni previa assistenza del personale al controllo dei varchi, così come eventuali uscite in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze di sicurezza derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni in corso e nel rispetto delle norme di comportamento del codice della strada.

