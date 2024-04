Redditi, la città viaggia a due velocità: in centro il doppio che in periferia

La forbice si allarga. Se in città i redditi si alzano per tutti, scavando tra i numeri si ha però la conferma di una città a due velocità: chi è «ricco» vede crescere in maniera più forte le proprie entrate, mentre le periferie vanno a passo più lento. Lo raccontano i nuovi dati del ministero dell’Economia e delle Finanze, rielaborati dalla società di data intelligence InTwig, che ha passato al setaccio le dichiarazioni dei redditi riferite al 2022 suddivise sulla base dei 9 Cap cittadini. La classifica dei quartieri rimane immutata, ma due elementi colpiscono: nei rioni più «ricchi», il reddito medio è più che doppio rispetto a quelli più «poveri» (47.683 euro annui contro 23.112 euro, guardando agli estremi). In più, il tasso di crescita dei redditi è più che doppio, allargando così il divario.

Tre fasce di reddito

Numeri alla mano, i quartieri sembrano stratificati in tre fasce di reddito diverse. Si parte dall’alto: il Cap 24121 (la zona «est» del centro, tra viale Papa Giovanni e Pignolo) sale a 47.683 euro in media con una crescita annua del 7,2% (+3.217 euro), consolidando il primato cittadino. Al secondo posto c’è il Cap 24129, in sostanza l’ampia area tra Longuelo, i Colli e Città Alta, dove il reddito medio sale a 40.790 euro (+6,5%, cioè +2.502 euro); più staccato, ma comunque sul podio, c’è il Cap 24128, tra Loreto, Santa Lucia e San Paolo, con un reddito medio di 36.608 euro (+6,4% cioè +2.207 euro). Poi c’è una fascia più centrale, con redditi molto vicin i. Il Cap 24122, che ricomprende la zona «ovest» del centro (Sant’Alessandro), è a 32.524 euro (+3,7%, cioè +1.174 euro); il Cap 24124 (Redona, Santa Caterina) sale a 30.029 euro (+5,6%, cioè + 1.592 euro); il Cap 24123 (Conca Fiorita, Monterosso, Valtesse-San Colombano, Valtesse-Sant’Antonio) arriva a 29.639 euro (+4,8%, cioè +1.362 euro).

«Il tessuto sociale invecchia e sarà sempre più composto da nuclei monofamiliari, uno scenario che impegnerà sempre più i servizi sociali e le istituzioni nel complesso» Infine si scende nella fascia più bassa, con altre tre zone contraddistinte da valori simili e medio-bassi. Il Cap 24127 (Grumello, Malpensata, San Tomaso, Villaggio degli Sposi) ha reddito medio di 24.456 euro e segnala un passo un po’ più spedito (+4,9%, cioè +1.145 euro), a differenza di altre due aree che crescono sì, ma molto poco: il Cap 24125 (Boccaleone, Borgo Palazzo, Celadina) vede infatti aumentare il proprio reddito solo del 2,3% (sale a 23.678 euro, 528 in più del 2021), il Cap 24126 (Campagnola, Carnovali, Colognola) migliora appena del 2,8% e rimane sul fondo (reddito medio di 23.112, 637 in più del 2021).

Sfida sociale e demografica