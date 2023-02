Reddito di cittadinanza, in un anno 5.331 in meno i beneficiari bergamaschi

L’orientamento del governo è stato quello di «tagliare» la platea dei beneficiari, accorciando la durata del sussidio per gli «occupabili» e abolendolo del tutto dal 2024. Ma i numeri del Reddito di cittadinanza sono già in calo, anche per alcune componenti fisiologiche: dalla «fame» di personale delle aziende all’esaurirsi delle (ormai vecchie, o quasi) finestre di 18 mesi per i percettori, e con anche una residuale componente di «scoraggiati».