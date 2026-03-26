Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo la polizia di stato di Bergamo ha denunciato un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, per una serie di reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al porto abusivo di oggetti atti ad offendere , fino alla violazione di domicilio e del divieto di ritorno in città.

Segnalazione vicino a una scuola

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino, quando la sala operativa della questura ha ricevuto una segnalazione per la presenza sospetta di un uomo nel retro di una scuola

«Segnalato vicino a una scuola: intervento immediato»

primaria del centro cittadino. Le pattuglie della squadra volante si sono subito recate sul posto, individuando l’uomo. Il 26enne si trovava infatti nell’area antistante alcuni garage. Alla vista degli agenti ha reagito in modo aggressivo, opponendo resistenza al controllo e tentando di colpirli, senza però riuscire nell’intento.