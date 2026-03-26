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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 26 Marzo 2026

Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne

L’INTERVENTO. Segnalato all’esterno di una scuola elementare del centro cittadino, è stato controllato dagli agenti.

Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne
Gli oggetti sequestrati al 25enne denunciato a Bergamo

Bergamo

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo la polizia di stato di Bergamo ha denunciato un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, per una serie di reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al porto abusivo di oggetti atti ad offendere, fino alla violazione di domicilio e del divieto di ritorno in città.

Segnalazione vicino a una scuola

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino, quando la sala operativa della questura ha ricevuto una segnalazione per la presenza sospetta di un uomo nel retro di una scuola

«Segnalato vicino a una scuola: intervento immediato»

primaria del centro cittadino. Le pattuglie della squadra volante si sono subito recate sul posto, individuando l’uomo. Il 26enne si trovava infatti nell’area antistante alcuni garage. Alla vista degli agenti ha reagito in modo aggressivo, opponendo resistenza al controllo e tentando di colpirli, senza però riuscire nell’intento.

Perquisizione e oggetti sequestrati

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato un coltellino multiuso e una

«Ha tentato di colpire gli agenti durante il controllo»

pinza, ritenuti oggetti atti ad offendere e quindi sequestrati. Accompagnato in questura per l’identificazione, il 25enne è risultato avere diversi precedenti ed essere già destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Bergamo, provvedimento che non aveva rispettato.

Droga e sanzione amministrativa

Nel corso degli accertamenti, l’uomo è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di cocaina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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