Riaperta piazza Matteotti, nuova luce anche su alcuni monumenti

È stata riaperta intorno alle 12 di venerdì 20 gennaio piazza Matteotti: rimosse tutte le barriere che hanno cinto l’area nei mesi scorsi. Si avvicina, quindi, la definitiva restituzione di tutto il centro di Bergamo, rinnovato per la prima volta dalla sua realizzazione, con nuove pavimentazioni di pregio, 13 nuove alberature koelreuterie, ben 4.000 mq di verde in più, nuova illuminazione e un’accresciuta vocazione pedonale. Più aiuole, via l’asfalto, un migliore arredo urbano. Installate le panchine di legno, realizzata l’illuminazione pubblica, il personale di Aprica ha anche eseguito una profonda pulizia di tutta l’area. Rimarranno da completare alcune parti , nell’area dei giardini dietro il propileo di sinistra di Porta Nuova, e dovrà ancora essere posata l’erba nelle aree di fronte a Palazzo Uffici. Da lunedì i lavori riprenderanno: l’attività si concentrerà sui giardini 25 Aprile, davanti a Palazzo Uffici.