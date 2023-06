Ricatti milionari dagli hacker, società nel mirino

«Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non assecondare queste richieste, anche per non restare poi in balia di questi soggetti criminali». L’ispettore superiore Michele Attolico, responsabile della «Sezione cibernetica - polizia postale» di Bergamo, ben conosce il fenomeno, che negli ultimi ha registrato anche nella nostra provincia una vera escalation.