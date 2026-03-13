Rider, sabato la mobilitazione a Bergamo: in Piazza Pontida per salario e diritti

Sabato 14 marzo i rider di Glovo e Deliveroo scendono in piazza a Bergamo per dire basta alla precarietà e rivendicare un lavoro dignitoso. L’appuntamento è fissato per le 14 in Piazza Pontida, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil per superare il sistema dello sfruttamento nel food delivery. La mobilitazione punta a ottenere l’applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica, garantendo ferie, malattia, tredicesima e maggiore sicurezza sul lavoro.

La storia: dieci ore in strada senza diritti

Dietro i numeri delle piattaforme ci sono volti come quello di un lavoratore di 46 anni che, ogni giorno, percorre le strade di Bergamo. La sua è una corsa contro il tempo e la burocrazia: lavora dieci ore al giorno, sette giorni su sette, per mantenere la moglie e i sette figli rimasti in Pakistan. «Bisogna accettare tutti gli ordini, a prescindere dalla distanza o dal compenso, per non rischiare di restare fermi troppo a lungo», racconta il rider. Una fatica che spesso non viene ripagata. Tra spese per l’affitto, cibo e i costi per la gestione della partita Iva, i 1000-1200 euro lordi mensili si riducono drasticamente. «Quando vado a trovare la mia famiglia una volta all’anno, quel mese la paga è zero», spiega. «Vorrei solo avere i diritti di ogni altro lavoratore: ferie, malattia e la certezza di una pensione. Non posso immaginarmi in strada a 70 anni».

«Salario minimo dignitoso e più tutele»