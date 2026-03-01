Rifiuti abbandonati sul treno regionale dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta - Foto
IL CASO. Rifiuti, lattine e cartoni abbandonati sul treno dai tifosi nerazzurri in trasferta di Campionato. L’assessora della Regione Emilia Romagna: «Inaccettabile che il diritto alla mobilità sia messo a rischio da pseudo-tifosi».
Vandalismi dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta nella giornata di domenica 1 marzo su un treno regionale Milano-Reggio Emilia diretto nella città emiliana teatro della sfida di campionato tra i neroverdi padroni di casa e i bergamaschi. A darne notizia è la Regione Emilia-Romagna che ha diffuso immagini in cui si vedono rifiuti abbandonati, bottiglie di birra e spazzatura gettata all’interno degli scompartimenti del convoglio che verrà fermato per le pulizie e il ripristino del decoro.
«Voglio esprimere la più ferma condanna per gli intollerabili atti di vandalismo che sono stati commessi a bordo del treno regionale 2463 - osserva l’assessora regionale alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo -: è inaccettabile che il diritto alla mobilità di cittadine e cittadini, oltre al lavoro del personale ferroviario, debbano essere messi a rischio da gruppi di pseudo-tifosi che nulla hanno a che fare con i valori dello sport».
A giudizio di Priolo, ancora, «danneggiare i beni pubblici significa colpire tutta la comunità. La nostra solidarietà a Trenitalia Tper e a Polfer con cui manteniamo contatti costanti anche per comprendere bene le dinamiche di quanto successo e agire di conseguenza. La Regione Emilia-Romagna - conclude Priolo - continuerà a garantire il massimo impegno sulla sicurezza del trasporto pubblico: comportamenti violenti e irresponsabili non possono trovare spazio né sui nostri treni né negli stadi».
