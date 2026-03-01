Burger button
Cronaca / Bergamo Città Domenica 01 Marzo 2026

Rifiuti abbandonati sul treno regionale dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta - Foto

IL CASO. Rifiuti, lattine e cartoni abbandonati sul treno dai tifosi nerazzurri in trasferta di Campionato. L’assessora della Regione Emilia Romagna: «Inaccettabile che il diritto alla mobilità sia messo a rischio da pseudo-tifosi».

Lattine, bottiglie di birra, rifiuti e un estintore a terra sul treno dei tifosi diretti a Sassuolo
Lattine, bottiglie di birra, rifiuti e un estintore a terra sul treno dei tifosi diretti a Sassuolo

Vandalismi dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta nella giornata di domenica 1 marzo su un treno regionale Milano-Reggio Emilia diretto nella città emiliana teatro della sfida di campionato tra i neroverdi padroni di casa e i bergamaschi. A darne notizia è la Regione Emilia-Romagna che ha diffuso immagini in cui si vedono rifiuti abbandonati, bottiglie di birra e spazzatura gettata all’interno degli scompartimenti del convoglio che verrà fermato per le pulizie e il ripristino del decoro.

Il treno regionale Milano-Reggio Emilia con i rifiuti abbandonati dai nerazzurri
Il treno regionale Milano-Reggio Emilia con i rifiuti abbandonati dai nerazzurri

«Voglio esprimere la più ferma condanna per gli intollerabili atti di vandalismo che sono stati commessi a bordo del treno regionale 2463 - osserva l’assessora regionale alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo -: è inaccettabile che il diritto alla mobilità di cittadine e cittadini, oltre al lavoro del personale ferroviario, debbano essere messi a rischio da gruppi di pseudo-tifosi che nulla hanno a che fare con i valori dello sport».

A giudizio di Priolo, ancora, «danneggiare i beni pubblici significa colpire tutta la comunità. La nostra solidarietà a Trenitalia Tper e a Polfer con cui manteniamo contatti costanti anche per comprendere bene le dinamiche di quanto successo e agire di conseguenza. La Regione Emilia-Romagna - conclude Priolo - continuerà a garantire il massimo impegno sulla sicurezza del trasporto pubblico: comportamenti violenti e irresponsabili non possono trovare spazio né sui nostri treni né negli stadi».

Bergamo
Milano
Sassuolo
Ambiente
Rifiuti
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Politica (generico)
Sport
Calcio
Irene Priolo
Trenitalia
Polfer
Regione Emilia-Romagna