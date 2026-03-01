Rifiuti abbandonati sul treno regionale dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta - Foto

Vandalismi dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta nella giornata di domenica 1 marzo su un treno regionale Milano-Reggio Emilia diretto nella città emiliana teatro della sfida di campionato tra i neroverdi padroni di casa e i bergamaschi. A darne notizia è la Regione Emilia-Romagna che ha diffuso immagini in cui si vedono rifiuti abbandonati, bottiglie di birra e spazzatura gettata all’interno degli scompartimenti del convoglio che verrà fermato per le pulizie e il ripristino del decoro.

Il treno regionale Milano-Reggio Emilia con i rifiuti abbandonati dai nerazzurri

«Voglio esprimere la più ferma condanna per gli intollerabili atti di vandalismo che sono stati commessi a bordo del treno regionale 2463 - osserva l’assessora regionale alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo -: è inaccettabile che il diritto alla mobilità di cittadine e cittadini, oltre al lavoro del personale ferroviario, debbano essere messi a rischio da gruppi di pseudo-tifosi che nulla hanno a che fare con i valori dello sport».